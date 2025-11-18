На Кубани будут судить жителя, обвиняемого в вымогательстве у наследницы 500 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Новороссийска Михаила Ковалюка, обвиняемого в вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора региона Валерий Чернобровкин.

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года Ковалюк, действуя совместно с группой лиц и привлекая авторитетных представителей уголовного сообщества края, под угрозой насилия требовал у наследницы имущества, полученного после смерти ее отца — крупного девелопера Новороссийска, 500 млн руб. При попытке передачи денег обвиняемый был задержан правоохранительными органами.

Следствие также установило, что в период с октября 2017 года по январь 2020 года фигурант Ковалюк похитил более 2,6 млн руб., полученных в счет оплаты недвижимости, не выполнив условий сделки и распорядившись средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу. Михаилу Ковалюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество наложен арест для обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба потерпевшему.

Вячеслав Рыжков