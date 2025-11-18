В 2025 году на Кубани объем просроченных розничных кредитов вырос на треть

Объем просроченных розничных кредитов без учета ипотеки в Краснодарском крае по состоянию на 1 октября 2025 года достиг 71,4 млрд руб., увеличившись на 32,6% с начала года, следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант», основанных на открытой информации Банка России. Доля неплатежей в розничном портфеле региона составила 14,6% при общем объеме кредитов в 487 млрд руб. За весь 2024 год рост просрочки в регионе составил 9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По величине просроченной задолженности Краснодарский край занял третье место среди регионов страны после Москвы (128 млрд руб.) и Московской области (115 млрд руб.). В Адыгее уровень просроченной задолженности достиг 6,4 млн руб., или 16,7% от портфеля, при росте за год на 23,3%.

В целом по России объем просроченной задолженности в розничных кредитах без ипотеки на 1 октября составил 1,46 трлн руб., увеличившись за девять месяцев 2025 года на 25% — почти на 295 млрд руб. Средний прирост ежемесячно составил около 32,8 млрд руб. Для сравнения, за весь 2024 год рост составил 10,3%, за 2023 год — 4,3%.

Генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов связывает рост неплатежей с высокой кредитной нагрузкой и увеличением процентных ставок. По его словам, каждый восьмой рубль розничного кредита в стране уже имеет признаки неплатежеспособности. Аналитики ожидают, что часть проблемных долгов банки будут продавать коллекторским агентствам, что позволит разгрузить балансы к концу года.

Вячеслав Рыжков