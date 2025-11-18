Девушка-пешеход госпитализирована в тяжелом состоянии после ДТП в Приозерске

Полиция проводит проверку по факту ДТП со сбитой девушкой-пешеходом в Приозерске. Дорожный инцидент с пострадавшей произошел 16 ноября в 21:25 у дома 36 по улице Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 19-летний водитель за рулем автомобиля Dodge на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на переходившую проезжую часть 17-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что водитель в этом году уже 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Андрей Цедрик