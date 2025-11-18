«Россети Юг» планирует завершить реорганизацию к 24 ноября

К 24 ноября 2025 года компания «Россети Юг» планирует завершить реорганизацию и присоединение АО «Россети Кубань». Об этом энергокомпания сообщила на портале раскрытия корпоративной информации.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Россети Кубань» прекратит свою деятельность, а уставной капитал «Россети Юг» увеличится в 4,5 раза до 69,2 млрд руб. Общий объем дополнительной эмиссии превышает 54 млрд руб.

«Россети Юг» разместят около 540,6 млрд дополнительных обыкновенных акций номиналом по десять копеек.

Мария Хоперская