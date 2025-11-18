Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Россети Юг» планирует завершить реорганизацию к 24 ноября

К 24 ноября 2025 года компания «Россети Юг» планирует завершить реорганизацию и присоединение АО «Россети Кубань». Об этом энергокомпания сообщила на портале раскрытия корпоративной информации.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Россети Кубань» прекратит свою деятельность, а уставной капитал «Россети Юг» увеличится в 4,5 раза до 69,2 млрд руб. Общий объем дополнительной эмиссии превышает 54 млрд руб.

«Россети Юг» разместят около 540,6 млрд дополнительных обыкновенных акций номиналом по десять копеек.

Мария Хоперская

Новости компаний Все