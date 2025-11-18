«Зеленый свет» вернет все деньги по уже исполненным в Ульяновске контрактам

Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о недействительности контрактов по разработке для Ульяновска ПСД на установку светофоров и обязал ставропольскую компанию «Зеленый свет» (ООО) вернуть в бюджет все 3,8 млн руб., полученные за уже выполненные работы. Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, прокурорской проверкой было установлено, что в 2024 году управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска заключило с ООО «Зеленый свет» восемь договоров на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство светофорных объектов общей стоимостью 3,8 млн руб. Работы были выполнены, вся сумма по контрактам выплачена. Однако прокуратура обратила внимание на то, что договоры были заключены с единственным поставщиком без соблюдения конкурентных процедур, которые требуются по федеральному закону №44-ФЗ, «в результате чего ООО “Зеленый свет” было поставлено в преимущественное положение» по отношению к иным компаниям, осуществляющим аналогичную деятельность. В исковом заявлении прокуратуры отмечалось, что управление дорожного хозяйства Ульяновска намеренно раздробило единый комплекс работ на контракты с допустимой стоимостью с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (44-ФЗ позволяет при стоимости работ ниже 600 тыс. руб. заключать контракты без конкурсных процедур). Ответчиками по иску были компания «Зеленый свет» и управление дорожного хозяйства мэрии Ульяновска.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме, признав договоры недействительными и предписав компании «Зеленый свет» вернуть управлению дорожного хозяйства Ульяновска всю полученную за выполненные работы сумму — 3,8 млн руб.

Намерено ли управление дорожного хозяйства обжаловать решение арбитражного суда, пока неизвестно.

По данным источников «Ъ-Волга», прокуратура, полагая, что в деле присутствует коррупционная составляющая, «направила материалы в органы оперативно-разыскной деятельности».

Сергей Титов, Ульяновск