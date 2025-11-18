Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественной водой в селе Ростовской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в селе Головатовка Ростовской области. О ситуации стало известно из многочисленных жалоб жителей села в соцсетях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Длительное время в дома населенного пункта поступает вода неестественного цвета. Из-за примесей в ней ржавчины вода непригодная для потребления и бытовых нужд. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Следователи инициировали процессуальную проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Мария Хоперская