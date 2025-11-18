ГАТИ потребовала убрать граффити «Казань — сила РФ» с фасада дома в Петербурге
Инспекторы ГАТИ потребовали от подрядчика, проводившего капитальный ремонт в доме 17 по Загородному проспекту, устранить появившуюся на фасаде надпись «Казань — сила РФ», сообщает пресс-служба ведомства.
Граффити на стене дома 17 по Загородному проспекту
Фото: Пресс-служба ГАТИ
Реставрация дома, построенного в 1901 году, началась в апреле-мае этого года. Основные работы были завершены уже в октябре, на эти цели потратили 120 млн рублей из Фонда капитального ремонта.
В ГАТИ добавили, что ни один росчерк пера не может омрачить долгожданное преображение. Подрядчик, вняв требованиям, устранил нарушения оставшейся после ремонта краской. «Не рисуйте на стенах и помните, что настоящая сила РФ – это культура»,— подчеркнули в ведомстве.