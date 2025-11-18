ГАТИ потребовала убрать граффити «Казань — сила РФ» с фасада дома в Петербурге

Инспекторы ГАТИ потребовали от подрядчика, проводившего капитальный ремонт в доме 17 по Загородному проспекту, устранить появившуюся на фасаде надпись «Казань — сила РФ», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити на стене дома 17 по Загородному проспекту

Фото: Пресс-служба ГАТИ Граффити на стене дома 17 по Загородному проспекту

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Реставрация дома, построенного в 1901 году, началась в апреле-мае этого года. Основные работы были завершены уже в октябре, на эти цели потратили 120 млн рублей из Фонда капитального ремонта.

В ГАТИ добавили, что ни один росчерк пера не может омрачить долгожданное преображение. Подрядчик, вняв требованиям, устранил нарушения оставшейся после ремонта краской. «Не рисуйте на стенах и помните, что настоящая сила РФ – это культура»,— подчеркнули в ведомстве.

Андрей Маркелов