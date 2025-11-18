В Зеленокумске открыли региональный индустриальный парк
В советском округе Ставропольского края открыли региональный индустриальный парк. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Парк площадью 178,2 га открыли в Зеленокумске. Основная специализация пространства — пищевая промышленность, переработка сельхозпродукции, хранение и складирование.
Сейчас идет строительство первой очереди по производству нативного крахмала из кукурузы. Максимальная производительность – более 19 тыс. т в год. А запуск второй очереди позволит производить еще 30 тыс. т продукции ежегодно.
На реализацию проекта направили 2,7 млн руб.