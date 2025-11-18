В Ставропольском крае создают и модернизируют более 20 предприятий пищепрома

В Ставропольском крае реализуют 21 проект в пищевой промышленности общей стоимостью около 10,3 млрд руб. После ввода в эксплуатацию новых и обновлённых производств планируют создать около 1,3 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди новых объектов — завод по розливу безалкогольных напитков, комплекс для переработки сельскохозяйственного сырья и линия по выпуску и фасовке комбикорма.

С начала 2025 года уже внедрили четыре инвестпроекта на сумму около 230 млн руб., которые охватили запуск производства пивобезалкогольных напитков, строительство сыроваренного цеха и мукомольного комплекса, а также расширение производства булочных изделий. Кроме того, готовятся к реализации четыре крупных проекта с общими вложениями порядка 30 млрд руб., которые создадут более тысячи рабочих мест. Многие из них относятся к категории «прорывных» и направлены на технологическое суверенитет и обеспечение лидерства региона в пищевой и перерабатывающей промышленности.

За период январь-сентябрь 2025 года предприятия края увеличили объем отгруженной продукции на 13% по сравнению с прошлым годом — до 146 млрд руб., из которых около 23,3 млрд приходится на напитки. Общая численность занятых в отрасли составляет порядка 50 тыс. человек, работает около 750 предприятий. Благодаря государственной поддержке в рамках региональных и национальных проектов, поставленных губернатором Владимиром Владимировым, продовольственная сфера краевого агропрома ежегодно наращивает производство, поддерживая экономический рост и налоговые поступления, которые выросли на 7,5% и достигли 16,5 млрд руб. за девять месяцев.

Станислав Маслаков