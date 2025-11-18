В Оренбургской области перед судом предстанет сотрудник ресурсоснабжающей организации

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении должностного лица ресурсоснабжающей организации. Он обвиняется по ч. ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размерах), сообщает прокуратура региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2018 года по декабрь прошлого года обвиняемый занимал руководящие должности на участке сетевой компании. За это время он получил взятки на сумму свыше 420 тыс. руб. от четырех потребителей за сокрытие бездоговорного потребления электричества, занижение поставляемых объемов и уменьшение оплаты за использование энергии.

На имущество обвиняемого стоимостью свыше 1,2 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева