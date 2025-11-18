Экс-полицейский из Москвы осужден по делу о взятке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 37-летний житель Московской области Владимир Воловик осужден на восемь лет и четыре месяца колонии строгого режима за попытку дать взятку, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Воловик, ранее служивший в следственных подразделениях ОМВД Москвы, пытался подкупить следователя для переквалификации дела своего сокурсника.

Владимир Воловик (справа)

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что 15 июля 2024 года в машине на парковке по улице Хохрякова в Екатеринбурге Воловик предложил следователю 500 тыс. руб. за проведение экспертизы, которая могла изменить квалификацию действий его друга на менее тяжкое преступление. Он оставил сумку с деньгами в салоне автомобиля, но следователь сообщил о попытке подкупа, поэтому действия Воловика были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Ленинский районный суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере) — осужденного взяли под стражу в зале суда. Он также оштрафован на 1 млн руб. и лишен права занимать должности в правоохранительных органах на три года. В возбуждении уголовного дела в отношении следователя отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ранее в Свердловской области завершили расследование в отношении бывшего начальника отделения экономической безопасности и старшего оперуполномоченного МО МВД России «Невьянский». Следствие установило, что весной 2025 года они получили взятку в крупном размере за покровительство при незаконной добыче драгоценного металла.

Ирина Пичурина