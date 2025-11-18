В Ставрополе директора завода осудили за хищение свыше 27 млн рублей

В суде города Ставрополя вынесли приговор по уголовному делу о хищении свыше 27 млн руб. на крупном промышленном предприятии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокуратура Промышленного района поддержала обвинение против 49-летнего директора коммерческой организации из Мордовии, признанного виновным по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере и в составе организованной группы. Обвинение было подтверждено позициями прокуратуры и доказательной базой дела.

Суд установил, что в июле 2018 года заместитель гендиректора завода в Ставрополе сформировал устойчивую организованную преступную группу, в которую вошли сотрудники производства, предприниматели и руководители других коммерческих организаций. В июле 2019 года злоумышленники заключили с фирмой подельника договор на услуги по сертификации, аттестации и испытаниям арматуры для самонесущего изолированного провода. Стоимость работ завысили до 27,4 млн руб., хотя фактически они были проведены за 1,3 млн. Таким образом предприятию был нанесен ущерб на сумму, превышающую 27 млн руб.

Похищенные деньги обналичили и распределили между участниками группы. Суд назначил виновному наказание в виде двухлетнего лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в 300 тыс. руб.

Станислав Маслаков