Имя актрисы Анастасии Ивлеевой исчезло из фильма «Мальвина»

Имя известной актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой исчезло из карточки проекта «Мальвина» на «Кинопоиске». Съемки фильма завершились еще в сентябре 2023 года, однако картина до сих пор не может выйти в прокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Изначально госпожа Ивлеева заменила в проекте Ивана Дорна, который должен был сыграть главную роль в 2021 году. Тогда к съемкам «Мальвины» был прикреплен режиссер Евгений Сангаджиев, однако в конечном итоге фильм сняла Даша Чаруша.

История картины рассказывает о потерянной 30-летней девушке Васе, которая в детстве была невероятно талантливой. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства Мальвина (Ивлеева) с фиолетовыми волосами, благодаря которой Вася начинает понимать, что нельзя забывать о своей мечте.

Помимо Анастасии Ивлеевой в фильме снялись Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес и Николай Шрайбер. Сценарий написала Евгения Хрипкова, которая известна по картине «Красотка в ударе».

Андрей Маркелов