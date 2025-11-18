Часть Невинномысска снова осталась без тепла и горячей воды из-за ремонта

Часть Невинномысска вновь осталась без тепла и горячей воды в понедельник 18 ноября. Ограничения продлятся до 15:00, сообщает Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под отключение попали детские сады №30 и №23, гимназия №10, школа №11, инфекционная больница, а также жилые дома по адресам на улицах Гагарина, Менделеева, Линейной, Белово и 50 лет Октября.

Причиной отключения являются ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях, поступающих от основного источника энергии — Невинномысской ГРЭС. Специалисты филиала параллельно проводят поиск возможных утечек, которые возникли из-за повышенной нагрузки на теплосети. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения устойчивого теплоснабжения в зимний период. В связи с этим горячую воду могут временно отключать и в других районах города, предупреждают в «Крайтеплоэнерго».

Перебои с подачей тепла и горячей воды для жителей Невинномысска продолжаются с конца июня, когда стартовали масштабные работы по ремонту и обновлению коммуникаций теплоснабжения. С тех пор горожане прожили без горячей воды более 100 дней. Теплоноситель начали пускать в середине осени, однако ремонтные работы, по словам источников в местной администрации, продолжатся и в 2026 году. Последний массовый сбой с отключениями фиксировался перед прошлым выходным — 12 ноября, тогда теплоснабжение восстановили к вечеру воскресенья.

Отмечается, что повышенное потребление подпиточной воды от Невинномысской ГРЭС превышает установленные нормы, что также создает повышенную нагрузку на систему теплоснабжения. В ноябре специалисты «Крайтеплоэнерго» сосредоточились на обнаружении и устранении утечек в внутриквартальных сетях, чтобы избежать аварий и сбалансировать режим подачи тепла и горячей воды.

Станислав Маслаков