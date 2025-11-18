В Махачкале десятки улиц остались без электричества из-за плановых работ

В Махачкале сегодня, 18 ноября, с 09:00 до 17:00 проведут плановые работы на подстанции, что приведет к временному отключению электроэнергии на десятках улиц города. Об этом сообщает единый контакт-центр «Дагэнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, продолжительность отключения не превысит двух часов. Без электричества временно останутся жители улиц: 1-й Пограничной, Абдуллаева, Абубакарова, Агабабова, Абдулвагаба Сулейманова, Ермошкина, Амирханова, Анвара Аджиева, Ардова, Асиятилова, Астемирова, Батырая с тупиками, Ахмата-Хаджи Кадырова, Бахметьева, Буйнакского, Гамида Далгата, Гамзата Цадасы, Гасанова, Гоголя, Горького, Гусаева, Дадаева, Даниялова, Нурадилова, Дахадаева, Дзержинского, Заманова, Канделаки, Капиева, Комарова, Коминтерна, Коркмасова, Курбанова, Леваневского, Левина, Лермонтова, Ляхова, Магидова, Магомета Гаджиева, Магомеда Ярагского, Малыгина, Манташева, Мичурина, Некрасова, Осипенко, Оскара, Порт-Петровской, Радищева, Розы Люксембург, Рустамова, Степана Разина, Студёной, Сулеймана Стальского, Танкаева, Тихонова, Толстого, Ульяна Болдаева, Фурманова, Шеболдаева, Э. Капиева, Эмирова, Юлии Замановой и проспекта Расула Гамзатова.

Возможны также ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках.

Константин Соловьев