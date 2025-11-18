Россельхознадзор выявил молочный фальсификат от ставропольских поставщиков

Россельхознадзор обнаружил фальсифицированную молочную продукцию, произведенную в Ставропольском крае, в ходе проверок, проведенных в Калининградской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности специалисты отобрали 176 образцов молочной и мясной продукции на исследование, из которых 75 показали несоответствия стандартам. Среди недобросовестных поставщиков оказались ООО «Русмолоко» и ООО «Молгрупп» из Ставропольского края. Также проблемы выявились в продукции из Московской области и Санкт-Петербурга.

Экспертиза установила, что у нескольких образцов молочной продукции нарушен жирно-кислотный состав и содержание стеринов, выявлены несоответствия по ДНК видов и гистологической идентификации состава. Молочные продукты содержали растительные жиры вместо молочного жира, что подтверждается обнаружением фитостеринов и отсутствием характерных для коровьего молока кислот. Это различие влияет на качество и безопасность продукции.

Особое внимание вызвал ООО «Русмолоко», компанию, которую ранее уже уличали в использовании растительных жиров и обмане потребителей. В отношении выявленной продукции аннулированы ветеринарно-сопроводительные документы в электронной системе «Меркурий», а производителя и получателей уведомили письмами с предупреждениями. Кроме того, в отношении компании отменена регистрация уполномоченного лица, ответственного за ветеринарные документы.

Выявленные нарушения свидетельствуют о системном характере фальсификации молочных продуктов в регионе. Всего с начала 2025 года Россельхознадзор по Калининградской области отправил 75 негативных заключений из 176 проверенных проб молочной продукции.

Станислав Маслаков