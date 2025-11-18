В Буденновском округе два человека пострадали в ДТП. Авария случилась ранним утром 17 ноября на автодороге «Александровское-Новоселицкое буденновск», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 39-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением автомобилем. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате случившегося автомобилиста и его 43-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Водитель имеет стаж вождения около полутора лет. За это время он 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская