В Екатеринбурге начался процесс по делу о взятке в свердловском министерстве ЖХК
Суд в отношении экс-замов свердловского министра Смирнова отложили до 10 декабря
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении первого заместителя свердловского министра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына. Их обвиняют в получении взятки через посредника.
Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ
Экс-чиновники обвиняются в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Они, вместе с бывшим свердловским министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым, через посредника получили взятку на сумму более 4,4 млн руб. Смирнов получил более 980 тыс. руб., Чикризов — не менее 1 млн руб., а Кислицын — не менее 2,5 млн руб. Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения.
Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, суд постановил отложить судебное разбирательство до 10 декабря. С ходатайством об отложении процесса выступил прокурор, чтобы уточнить предъявленное обвинение.
Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
