За 10 месяцев в УрФО ввели 7,6 млн кв. м жилья

В Уральском федеральном округе (УрФО) в период с января по октябрь ввели в эксплуатацию более 7,6 млн кв. м жилья, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в полпредстве УрФО со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в Свердловской области с начала года ввели около 2679,2 тыс. кв. м жилья, в Тюменской — 2181,7 тыс. кв. м, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — 515,4 тыс. кв. м. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) план по вводу жилья в эксплуатацию на 2025 год перевыполнен: здесь к октябрю было введено 243 тыс. кв. м жилплощади.

Всего на Урале в данный момент строятся 1097 многоквартирных домов, их общая площадь составляет свыше 12 786 тыс. кв. м, что на 456 тыс. кв. м больше, чем в ноябре 2024 года. При этом 99,7% площади новостроек реализуется в рамках проектного финансирования по счетам эскроу.

Напомним, согласно исследованию «Циан.Аналитики», в Свердловской области ввод многоквартирного жилья по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 14% — с января по июнь девелоперы ввели 464 тыс. кв. м. При этом на Ямале завершается программа по расселению 1 млн кв. м аварийного жилья — за последние семь лет в регионе расселили порядка 23 тыс. семей, около 62 тыс. ямальцев переехали в новые квартиры.

Ирина Пичурина