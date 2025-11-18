Гендиректора стройфирмы в КБР подозревают в неуплате налогов на 60 млн рублей

В Кабардино-Балкарии генерального директора строительной компании подозревают уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год генеральный директор компании-застройщика вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения.

Ущерб от его действий составил 60 млн руб.

Мария Хоперская