Гендиректора стройфирмы в КБР подозревают в неуплате налогов на 60 млн рублей
В Кабардино-Балкарии генерального директора строительной компании подозревают уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год генеральный директор компании-застройщика вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения.
Ущерб от его действий составил 60 млн руб.