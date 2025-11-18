В Ставрополе водитель Land Rover сбил самокатчика

На улице Лермонтова в Ставрополе произошло ДТП с участием самоката. Авария случилась днем 17 ноября, сообщили в госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 58-летний водитель Land Rover проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора, когда на дорогу выехал 18-летний самокатчик. Он пересекал пешеходный переход не спешившись, за запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП самокатчик обратился в больницу с травмой головы.

По факту происшествия проводится проверка.

Мария Хоперская