В Ставрополе водитель Land Rover сбил самокатчика
На улице Лермонтова в Ставрополе произошло ДТП с участием самоката. Авария случилась днем 17 ноября, сообщили в госавтоинспекции по Ставропольскому краю.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 58-летний водитель Land Rover проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора, когда на дорогу выехал 18-летний самокатчик. Он пересекал пешеходный переход не спешившись, за запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП самокатчик обратился в больницу с травмой головы.
По факту происшествия проводится проверка.