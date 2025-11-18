С начала года из Башкирии экспортировали 173,2 тыс. тонн зерна

С января по октябрь этого года из Башкирии экспортировано 173,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (382,6 тыс. тонн), сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на управление Россельхознадзора по республике.

Зерно из Башкирии поставлялось в 18 стран, включая Азербайджан, Беларусь, Бельгию, Германию, Индию и Казахстан. Специалисты отдела карантина растений досмотрели и оформили более 32,8 тыс. тонн пшеницы, 34 тыс. тонн льна, 6,6 тыс. тонн ячменя, 2,8 тыс. тонн рапса, 1,5 тыс. тонн ржи, 1,2 тыс. тонн горчицы и 1 тыс. тонн сафлора.

В прошлом году география поставок была шире: 7,6 тыс. партий продукции отправили в 20 стран.

Олег Вахитов