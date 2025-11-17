В Махачкале по решению суда снесли самовольные капитальные постройки

Администрация Махачкалы по определению Пятого кассационного суда общей юрисдикции снесла самовольные капитальные построек в поселке Шамхал. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Махачкалы Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

«Речь идет о капитальных строениях на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000010:4145 на ул. Буйнакского. Как установил суд, здания возводились в обход закона — без разрешений и без утвержденной проектной документации»,— говорится в сообщении администрации.

Спорные сооружения демонтированы, судебные акты исполнены в полном объеме.

Наталья Белоштейн