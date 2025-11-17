Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тестовый вагон прибыл на строящуюся станцию метро «Путиловская»

Первый тестовый вагон прибыл на станцию метро «Путиловская», сообщает 78.ru. Специалисты продолжают проводить испытания на станции, которую планируют открыть до конца декабря. В начале 2026 года она станет доступна для пассажиров.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с «Юго-Западной» станция «Путиловская» станет первой в составе новой «коричневой» ветки подземки. На текущий момент специалисты завершают облицовку фасада и внутреннее обустройство вестибюля. В наклонном ходе смонтировали водоотводящие зонты, установили эскалаторы.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что поезда на шестой ветке метро будут ходить с увеличенным интервалом. В утренний час пик он будет достигать семи минут.

Андрей Маркелов

