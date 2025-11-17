Петербургский чиновник получил условный срок за оплату фиктивной уборки свалки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга дал условный срок бывшему начальнику отдела благоустройства администрации Красногвардейского района Руслану Проценко, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

С июля по декабрь 2023 года Проценко курировал исполнение госконтракта на ликвидацию несанкционированной свалки в Пейзажном парке между Пейзажной улицей и рекой Охтой. Несмотря на известные ему нарушения со стороны подрядчика ООО «ВКонтейнере», чиновник подписал акты о выполнении работ, которые фактически не были завершены.

В результате администрация перечислила подрядчику 177,9 млн рублей, тогда как объем невыполненных работ оценивается в 23,5 млн рублей. Экологический ущерб от несанкционированной свалки составил 2,07 млрд рублей. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, запретив занимать государственные должности в течение двух лет.

Артемий Чулков