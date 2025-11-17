Полиция Петербурга задержала пособников телефонных мошенников с 700 SIM-картами

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом 17 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ирины Волк Фото: Telegram-канал Ирины Волк

По данным ведомства, с июля 2024 года злоумышленники арендовали квартиры в разных районах города, где размещали оборудование для IP-телефонии. Через эти устройства организовывалась связь мошенников с гражданами России. Для конспирации сообщники регулярно меняли адреса, а оборудование и SIM-карты получали через курьерские службы.

За свою деятельность они получали вознаграждение в криптовалюте — от 50 до 80 долларов США в сутки. В ходе обысков изъяты GSM-шлюз, ноутбук, роутер и более 700 SIM-карт различных операторов связи.

Пресечение деятельности позволило заблокировать до 6 тыс. звонков в сутки. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 (мошенничество) и ст. 274.3 УК РФ (неправомерное использование средств связи), фигурантов заключили под стражу.

Артемий Чулков