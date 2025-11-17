Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Изобильненском округе 14-летний водитель скутера пострадал в ДТП

В Изобильненском округе Ставропольского края 14-летний водитель скутера пострадал в ДТП. Авария случилась днем 16 ноября в селе Птичьем, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, подросток слишком разогнался, из-за чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. При этом на нем не было защитного шлема и экипировки. С травмами его госпитализировали.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

Новости компаний Все