В Изобильненском округе 14-летний водитель скутера пострадал в ДТП

В Изобильненском округе Ставропольского края 14-летний водитель скутера пострадал в ДТП. Авария случилась днем 16 ноября в селе Птичьем, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, подросток слишком разогнался, из-за чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. При этом на нем не было защитного шлема и экипировки. С травмами его госпитализировали.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская