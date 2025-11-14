Главные новости за 14 ноября. Новороссийск

При атаке беспилотников, прошедшей в ночь на 14 ноября, пострадали жилые дома в Новороссийске.

В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе «Шесхарис» в Восточном районе Новороссийска произошло возгорание.

За ночь над Черным морем сбили 59 беспилотников.

Осколки украинских дронов повредили контейнерный терминал НУТЭП.

Четыре человека пострадали в результате налета вражеских БПЛА в Новороссийске.

На территории города действует режим ЧС, экстренные службы устраняют последствия атаки беспилотников.

Reuters сообщили, что в порту Новороссийска временно приостановили погрузку и экспорт нефти.