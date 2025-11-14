Главные новости за 14 ноября. Новороссийск
При атаке беспилотников, прошедшей в ночь на 14 ноября, пострадали жилые дома в Новороссийске.
В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе «Шесхарис» в Восточном районе Новороссийска произошло возгорание.
За ночь над Черным морем сбили 59 беспилотников.
Осколки украинских дронов повредили контейнерный терминал НУТЭП.
Четыре человека пострадали в результате налета вражеских БПЛА в Новороссийске.
На территории города действует режим ЧС, экстренные службы устраняют последствия атаки беспилотников.
Reuters сообщили, что в порту Новороссийска временно приостановили погрузку и экспорт нефти.