Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Учения со стрельбами проведут 17 ноября в Новороссийске

В НВМБ уведомили о проведении учений со стрельбами в понедельник, 17 ноября.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Тренировочные мероприятия Новороссийской военно-морской базы пройдут с 09:00 до 11:00. В ходе учений отработают практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Во время учений в Новороссийске запрещается движение всех видов маломерных судов и плавсредств.

София Моисеенко

Новости компаний Все