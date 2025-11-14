Учения со стрельбами проведут 17 ноября в Новороссийске

В НВМБ уведомили о проведении учений со стрельбами в понедельник, 17 ноября.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Тренировочные мероприятия Новороссийской военно-морской базы пройдут с 09:00 до 11:00. В ходе учений отработают практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Во время учений в Новороссийске запрещается движение всех видов маломерных судов и плавсредств.

София Моисеенко