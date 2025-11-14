В Геленджике осудили блогера за дискредитацию ВС РФ

Геленджикский городской суд вынес наказание женщине-блогеру, которая дискредитировала армию РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По информации пресс-службы, женщина вела блог в социальных сетях, на ее канал подписано более 10 тыс. человек. В июне этого года правоохранительные органы обнаружили в интернете ее публикацию с видеозаписью командира формирования «Ахмат» Апти Алаудинова. В видео имелся текст, содержащий дискредитирующие сведения о ВС РФ, как посчитал суд Геленджика.

Блогер не признала вину в содеянном, а суд признал ее установленной. В результате женщине вынесли наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.

София Моисеенко