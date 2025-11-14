Новых выбросов мазута не нашли в Анапе и Темрюкском районе
За прошедшую неделю на побережье Черного моря не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
По информации оперштаба, мониторинг проводили в период с 6 по 13 ноября. Он не показал новых загрязнений на береговых линиях Анапского и Темрюкского районов. Соответствующие проверки осуществляются ежедневно.
В Анапе специалисты контролируют состояние защитного вала, который недавно восстановили во избежание выбросов мазута.