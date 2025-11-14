В Анапе женщина продавала несуществующие путевки в санатории и пансионаты

Жительница Анапы обманула 17 клиентов, продав им несуществующие туристические путевки. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД города-курорта.

По данным правоохранительных органов, женщина была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и предоставляла услуги от лица туристической компании через интернет. В мессенджерах анапчанка предлагала различные путевки по туристическим направлениям в санатории, пансионаты и прочие учреждения.

Полиция установила, что путевки оказались несуществующими. Получая деньги, женщина не выполняла взятые на себя обязательства. Общая сумма ущерба составила порядка миллиона рублей.

В отношении жительницы Анапы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко