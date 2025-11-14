В Дагестане экс-главу села обвиняют в превышении полномочий при выделении земли

Прокуратура Бабаюртовского района возбудила уголовное дело в отношении экс-главы сельского поселения «село Бабаюрт», сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

В ходе проверки установлено, что в 2018 году чиновник, зная, что жительница города Хасавюрт не проживает на территории села, подделал официальный документ о выделении ей участка земли площадью 800 кв. м из земель поселения. Земля была предоставлена бесплатно, что причинило муниципалитету ущерб.

На основании этих фактов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ, которая предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий. Дело находится на контроле прокуратуры района. В рамках судебного разбирательства будет дополнительно рассмотрен вопрос о возмещении ущерба и возможных санкциях по уголовному делу.

Станислав Маслаков