На Ставрополье подросток-угонщик протаранил ЛЭП

В Кировском округе 17-летний молодой человек угнал автомобиль у соседа и совершил наезд на опору линии электропередач, оставив без интернета несколько улиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

По данным полиции региона, угон произошел в станице Советской. Владельцем машины оказался местный житель, который в момент инцидента находился в больнице и не подозревал об угоне. Автомобиль стоял во дворе незапертым, без передних и задних сидений, ключи остались в замке зажигания.

Несовершеннолетний подросток воспользовался отсутствием хозяина, проник на территорию и угнал транспортное средство с помощью канистры, которую использовал как сиденье. Вместе с другом парень катался на машине, при этом друг утверждает, что не знал о происхождении автомобиля. Во время движения на одной из улиц юноша потерял управление и врезался в опору ЛЭП, чем вызвал отключение интернета на нескольких улицах. После аварии оба бросили машину и скрылись с места происшествия.

В отношении 17-летнего жителя Кировского округа возбуждено уголовное дело по факту угона. Расследование продолжается.

Станислав Маслаков