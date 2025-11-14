Власти Ставрополья выделили 15,3 млн рублей на развитие яблочного кооператива

Государственный грант в размере 15,3 млн руб. получил сельскохозяйственный потребительский кооператив в Георгиевском округе Ставропольского края, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Этот кооператив объединяет свыше 30 участников, занимающихся выращиванием яблок и производством натурального сока прямого отжима. В год предприятие перерабатывает до 2,5 тыс. тонн яблок. Средства гранта пойдут на расширение мощностей для хранения урожая и закупку современного холодильного оборудования, что позволит оптимизировать логистику и увеличить производственные возможности.

Поддержка сельхозкооперации в крае – важный элемент аграрной политики региона. За последние пять лет власти направили около 200 млн руб. на укрепление материально-технической базы кооперативов, что содействует обновлению оборудования, повышению производительности и созданию новых рабочих мест в сельской местности. В Ставропольском крае действует около 70 кооперативов, объединяющих производителей молока, овощей, фруктов и зерновых культур. Эта поддержка способствует обеспечению продовольственной безопасности региона и страны, а также расширению присутствия местной продукции в торговых сетях.

Кроме этого, в 2025 году на поддержку малого фермерства и кооперативов в сельском хозяйстве края направлено свыше 185 млн руб. в рамках различных грантовых программ. В их числе гранты «Агростартап» с бюджетом около 50 млн рублей, гранты на развитие материально-технической базы кооперативов – порядка 15 млн руб., а также средства на развитие семейных ферм и сельского туризма. Такая финансируемая поддержка помогает фермерам приобретать сельхозтехнику, оборудование, саженцы и другие ресурсы для эффективного ведения хозяйства.

