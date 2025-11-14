Два человека ранены за сутки из-за атак 69 дронов ВСУ на Белгородскую область

За прошедшие сутки 11 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением 69 беспилотников и 16 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя, также повреждены девять частных домов и семь транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Двое мирных жителей были ранены в поселке Октябрьском Белгородского округа от ударов дронов по легковым автомобилям. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается помощь. В итоге в населенном пункте поврежден один легковой автомобиль и огнем уничтожены два. В селе Красный Октябрь пострадали два частных дома, в селе Нечаевка — один. Суммарно по округу выпустили девять БПЛА.

Серьезные последствия зафиксированы в Волоконовском округе из-за атак 11 беспилотников. В селе Коновалове и хуторе Ольхове повреждены объекты инфраструктуры. Были частично обесточены поселок Волоконовка, села Староивановка и Лутовиново, хутора Ольхов, Олейницкий и Плотва.

Также значительные повреждения установлены в Грайворонском округе. В городе Грайвороне из-за атаки дрона пострадал соцобъект. Еще два частных дома были повреждены в результате сброса с БПЛА взрывных устройств — в них выбиты окна, на территории повреждены заборы. Осколками посечен легковой автомобиль. В селе Добром пострадал грузовой автомобиль. Всего округ подвергся атакам 13 беспилотников и шести боеприпасов.

Сутками ранее в результате атак 101 беспилотника по Белгородской области ранения получил один мирный житель.

Кабира Гасанова