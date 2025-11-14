Rucore Forum 2025: финальный аккорд, меняющий отрасль

6–7 ноября в Сочи состоялся четвертый, финальный RUCORE FORUM — событие, где отрасль заговорила на языке фундаментальной науки о строительстве и гостеприимстве. Участники стали свидетелями качественного прорыва в содержании делового диалога.

Фото: RUCORE FORUM

Нынешний Форум установил принципиально новые стандарты качества контента. Выступления спикеров можно было разбирать на цитаты, а глубина компетенций местами приближалась к научной глубине.

На открытии Любовь Уткина и Евгений Гладченков представили данные о важности тишины в отелях: 87% гостей испытывают дискомфорт от шума, а 80% не вернутся в плохо звукоизолированный отель. Юлия Гамидова раскрыла секреты создания отелей с уникальным характером, а Екатерина Угрюмова предложила предконцепт как единый язык для всех участников проекта.

Эксперты обсудили реальные кейсы с высокими финансовыми рисками. Сергей Киселев раскрыл понятие избыточности люкса, Алексей Лукаш поделился тонкостями реконструкции премиальных отелей, а Дмитрий Богданов обозначил проблемы строительства и управления объектами.

На практической сессии по оснащению Надежда Литвинцева и Оксана Евдошенко доказали, что этот процесс начинается с проектирования. Александр Ганаков систематизировал успешные кейсы и подчеркнул важность своевременных решений.

На сессии о цифровой трансформации Михаил Шиленков представил 3D-технологии, Дмитрий Естенков — системный подход к автоматизации, Анастасия Краттли — роль архитектора как интегратора, а Андрей Абрамов — продуктовую архитектуру отеля.

Елена Гильманова доказала, что инвестиции в качественные материалы снижают стоимость владения санаториями, а Инна Рындина предложила стратегии увеличения доходности через SPA.

Сессия «Апарт-отель» развеяла миф о жилье с услугами: Светлана Сердюкова отметила важность создания комфортных условий. Юлия Кузнецова представила профессию «режиссер пространства», а Николай Махоткин представил концепцию «Апарт-отель 2.0».

С Ольгой Нарт обсудили курортную революцию и создание мультибрендового курорта в Анапе.

Форум завершился экскурсией по Mantera Supreme Seaside с Анастасией Краттли — руководителем архитектурного бюро, создавшего проект отеля.

Традиционным аккордом неформальной программы был розыгрыш ценных подарков от партнеров форума, а кульминацией деловой программы стал гала-ужин, который объединил участников в неформальной атмосфере для продолжения продуктивного диалога.

«Мы начали с простой идеи — создать площадку, где можно говорить правду о строительстве отелей,— говорит основатель проекта Надежда Литвинцева.— Сегодня я вижу состоявшееся сообщество, где рукопожатия превращаются в контракты, а общие проблемы — в совместные решения. RUCORE FORUM завершается, но люди, прошедшие через это событие, остаются, и диалог продолжается. Мы строим гостиничный бизнес!»

ОГРНИП 323508100684265

ИП ЛИТВИНЦЕВА Н.В.