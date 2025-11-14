В Ростовской области изъяли 14 га незаконно арендованных земель

Суд признал недействительным договор аренды на 14 га сельскохозяйственных земель в Кашарском районе Ростовской области после обращения прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что администрация района передала в пользование местному жителю более 14 га сельхозугодий для сенокошения с нарушением установленного порядка и без учета нормативов.

Прокуратура подала в суд иск о признании недействительным договора аренды муниципального участка. Судебные требования прокурора были удовлетворены полностью.

В настоящее время земельные участки изъяты из незаконного пользования, сообщила пресс-служба регионального прокурорского ведомства.

Валентина Любашенко