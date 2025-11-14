В Советском районе Ростова завершили археологическое раскопки

На территории уникального Ливенцовского археологического комплекса в Советском районе Ростова-на-Дону завершились раскопки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Комплекс включает в себя Ливенцовские поселение и крепость, Ливенцовский курганный могильник и Каратаевскую крепость. Он охватывает период с III тысячелетия до н. э. по XIV в. н. э.

В 2025 году археологи исследовали на Каратаевской крепости остатки крепостной стены позднебронзового века, внутренние крепостные сооружения и часть могильника, содержащего погребения различных эпох: финала средней бронзы, поздней бронзы, раннего железного века (киммерийское время) и первых веков нашей эры (меото-сарматы).

На Каратаевском поселении обнаружили остатки построек позднебронзового века, а также законсервированные остатки каменного комплекса времен Ливенцовско-каратаевской крепости.

Мария Хоперская