Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев 2025 г.

ПАО «Совкомбанк» (тикер: SVCB) опубликовало консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 года.

Фото: ПАО «Совкомбанк»

Ключевые показатели группы демонстрируют улучшение: расширение чистой процентной маржи, рост комиссионных доходов и доходов от небанковского бизнеса, стабилизацию рисков в рознице, рост операционной эффективности.

Ключевые финансовые показатели за 9 месяцев 2025 г. / на 30 сентября 2025 г.:

Выручка продолжила рост: 703 млрд руб. (+4% 3кв./2кв. и +38% г/г)

Чистая прибыль: 35 млрд руб. (рост в 3,6 раза 3кв./2кв. и -38% г/г)

Чистые процентные доходы: 121 млрд руб. (+24% 3кв./2кв. и +2% г/г)

Чистые комиссионные доходы: 34 млрд руб. (+15% 3кв./2кв. и +34% г/г)

Доходы от небанковской деятельности: 41 млрд руб. (+17% 3кв./2кв. и рост в 1,5 раза г/г)

Чистая процентная маржа (ЧПМ): 4,9% (+1 п.п. 3кв./2кв. и -0,7 п.п. г/г)

Стоимость фондирования (COF): 16,8% (-1,4 п.п. 3кв./2 кв. и +3,7 п.п. г/г)

Стоимость риска (COR): 3,1% (-0,3 п.п. 3кв./2 кв. и +0,5 п.п. г/г)

Кредитный портфель: 2,8 трлн руб. (+6% 3кв./2кв. и +16% г/г)

Акционерный капитал: 368 млрд руб. (+4% 3кв./2кв. и +17% г/г)

Чистая прибыль на акцию: 1,57 руб. (9м24: 2,73 руб.)

Динамика сегментов

Розничный сегмент

Выручка: уверенный рост до 351 млрд руб. (+4% 3кв./2кв. и +46% г/г)

Кредитный портфель: 1,3 трлн руб. (+1% 3кв./2кв. и +9% г/г)

Стоимость риска: 5,0% за 9 месяцев 2025 г.

Корпоративный сегмент

Выручка: существенный рост год к году до 288 млрд руб. (-1% 3кв./2кв. и +62% г/г)

Кредитный портфель: 1,6 трлн руб. (+11% 3кв./2кв. и +23% г/г).

Гарантии: рост до 1 трлн руб. (+4% 3кв./2кв. и +29% г/г)

Стоимость риска: 1,3% 9 месяцев 2025 г.

Казначейство

Портфель ценных бумаг: 571 млрд руб. (+1% 3кв./2кв. и +2% г/г) перераспределен в пользу более коротких и доходных бумаг

Доходность портфеля (YTM): 16,4%

Небанковский бизнес

Страхование: рекорд по премиям 33 млрд руб. (+12% г/г)

Лизинг: портфель 77 млрд руб. (-4% г/г)

Факторинг: портфель 118 млрд руб. (+13% г/г)

Электронные площадки: рост объемов контрактов на 13% г/г в корпоративных и госзакупках

Платежные сервисы: рост транзакций на 51% г/г

«Мы возвращаемся на траекторию роста. Маржа и прибыль начали расти, стоимость риска стабилизируется. Рост в страховании и платежном бизнесе — значительный. Отдельно хочу отметить рост бизнеса электронных торговых площадок. Несмотря на уже значительную долю рынка, он продолжает эффективно расти»,— отметил Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.