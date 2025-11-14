Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Краснодара задерживается вылет нескольких рейсов

Вылет и прилет нескольких рейсов в Краснодар задерживается из-за ночных ограничений в воздушном пространстве ряда аэропортов центральной России и Поволжья. Об этом сообщает пресс-служба краевой авиагавани.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас аэропорт Краснодара работает в штатном режиме. Вводимые ночью ограничения частично повлияли на расписание полетов авиакомпаний. В частности, один рейс из Самарканда отменен по решению перевозчика.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылете рейса на онлайн-табло аэропорта или у Telegram-бота @AerodinamikaBot. Также об изменениях проинформируют авиакомпании.

Алина Зорина

