В домах Новороссийска выбило окна в результате атаки беспилотников

В ходе массированной атаки БПЛА в Новороссийске пострадали четыре многоквартирных и два частных дома. О том, какие повреждения были нанесены в результате вражеского налета, рассказал мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

По словам главы Новороссийска, больше всего при атаке пострадал МКД на улице Губернского. В доме на улице Георгия Соколова повреждена одна нежилая квартира, среди жильцов обошлось без пострадавших. Окна выбило в нескольких домах на проспекте Ленина, также Андрей Кравченко сообщил о повреждении фасадов МКД. Во дворах осколки беспилотников нанесли ущерб припаркованным автомобилям.

Удар пришелся не только по жилой инфраструктуре Новороссийска. Фрагменты БПЛА повредили контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на Шесхарисе, гражданское судно в порту, резервуар и причал АО «Черномортранснефть».

В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы более 170 человек. Оперативные службы проводят обследование всех мест происшествия. Администрация Новороссийска обязалась оказать помощь всем пострадавшим и собственникам поврежденного имущества.

София Моисеенко