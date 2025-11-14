«Новошип» и Росимущество судятся за участки на набережной Новороссийска

ПАО «Новошип» оспаривает в Арбитражном суде Краснодарского края бездействие Росимущества, которое не приняло в установленный срок решение по заявлениям о предоставлении в аренду пяти участков на набережной Новороссийска. На этих площадях, общей площадью около 2,5 га, расположен принадлежащий компании яхт-клуб, что, по мнению истца, позволяет оформлять аренду без торгов. Судоходная компания требует обязать ведомство подготовить договор аренды сроком на 49 лет, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В «Новошипе» отмечают, что объекты инфраструктуры на спорной земле находятся в их собственности, а Земельный кодекс прямо предусматривает передачу публичных участков таким владельцам без проведения аукциона. По делу назначена экспертиза. Компания входит в контур ПАО «Совкомфлот», которое владеет 98,28% акций; чистая прибыль «Новошипа» за 2024 год составила 6,3 млрд руб.

Тем не менее летом 2025 года Росимущество выставило на электронный аукцион право аренды одного из участков площадью 16,6 тыс. кв. м с начальной ценой 15,6 млн руб. Заявки подали три претендента, среди них — воронежское ООО «Компания "Гамма"», участвующее в деле третьим лицом. По ходатайству «Новошипа» суд приостановил торги и запретил ведомству совершать любые регистрационные действия в отношении всех пяти участков.

В Росимуществе заявили, что комментарии по разбирательству давать не могут — материалы отнесены к информации с ограниченным доступом.

Вячеслав Рыжков