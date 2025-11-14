На Кубани подорожали книги, но упал спрос на них

Средний чек на покупку книг и сопутствующей продукции в Краснодарском крае по итогам января—октября 2025 года составил 896 руб., что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», оператора фискальных данных, чьи модели построены на массиве в 130 млрд кассовых операций. При этом количество покупок снизилось на 5% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В аналитическом центре отмечают, что структура книжной розницы заметно меняется под влиянием маркетплейсов. С ростом их доли в сегменте негабаритных товаров все больше книжной продукции уходит в онлайн-каналы, что отражается на трафике традиционных магазинов. На фоне перетока спроса офлайн-книготорговля усиливает продажи сопутствующих товаров — преимущественно канцелярии и смежных категорий.

Вячеслав Рыжков