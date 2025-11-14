В Новороссийске ввели режим ЧС после массированной атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска заявил, что осколки БПЛА попали в четыре многоквартирных и два частных дома. В настоящее время оперативные службы обследуют места происшествия. Впоследствии планируется организовать поквартирные обходы для формирования плана аварийно-восстановительных работ.

«Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб»,– написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В ликвидации последствий принимают участие более 170 человек и 50 единиц техники. На базе школы №29 и ТЭЛа развернули пункты временного размещения.

София Моисеенко