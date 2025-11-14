На Эльмаше на два месяца закроют проезд улицы ради переноса газопровода

В Екатеринбурге с 1 декабря 2025 года по 30 января 2026 года на улице Корепина, от Шефской до Донской, будет закрыто движение для транспорта, сообщили в мэрии. Это связано с переносом участков газопровода низкого давления из зоны строительства домов на улице Краснофлотцев, 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Работы будет проводить ООО «Аква-тэк». На месте работ установят дорожные знаки и указатели. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Шефской, Краснофлотцев и Донской. Маршруты общественного транспорта останутся прежними.

Напомним, в Екатеринбурге ограничат движение по улице Вилонова с 1 декабря по 31 июля 2026 года. Специалисты ООО «Специализированный застройщик "Атомстройкомплекс-Вилонова"» будут проводить работы по строительству новой тепловой сети.

Ирина Пичурина