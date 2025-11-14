Полиция обнаружила нарколабораторию в вагоне-бытовке на Кубани

В Краснодарском крае полицейские ликвидировали нарколабораторию межрегиональной группировки и задержали семь участников, которые производили мефедрон в промышленных объемах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Двое приезжих из Новгородской области организовали производство наркотиков в станице Константиновской Курганинского района. Преступники оборудовали лабораторию в вагоне-бытовке на приобретенном земельном участке.

Сотрудники управления по наркоконтролю краевого главка полиции провели операцию и изъяли более 7,2 кг мефедрона, а также специальное оборудование и химические прекурсоры. Подозреваемых задержали на месте преступления.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные входили в состав организованной группы, связанной с деятельностью аналогичной лаборатории в Ростовской области. Пять соучастников были арестованы оперативниками в Ленинградской и Новгородской областях.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Основным фигурантам грозит пожизненное заключение. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.

Алина Зорина