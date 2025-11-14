Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Усиление ветра и снегопад ожидаются в Удмуртии 15 ноября

Вечером 14 ноября и ночью с сохранением днем 15 ноября в Удмуртии прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике, со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Также ожидается налипание мокрого снега.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, избегать резких маневров. Пешеходам следует передвигаться осторожнее и внимательнее переходить дорогу.

Анастасия Лопатина