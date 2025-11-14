Беспилотник повредил котельную АО «Черномортранснефть» в Новороссийске

При атаке БПЛА котельная АО «Черномортранснефть» получила повреждения в Новороссийске. Об этом сообщил и.о. заместителя главы города по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам Рафаэля Беглярова, с двух часов ночи без теплоснабжения находятся три многоквартирных дома, в одном МКД отключена горячая вода. В общей сложности аварийные отключения коснулись более 700 человек.

На месте повреждения работает аварийная служба. Подачу отопления и горячего водоснабжения планируют возобновить до 16:00.

София Моисеенко