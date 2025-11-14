В Светлограде ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Петровского района обнаружила в Светлограде отказ местных властей от должного благоустройства и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По результатам проверки выяснилось, что на территориях общего пользования на улицах Тургенева и Чкалова в Светлограде складировали отходы и порубочные остатки деревьев, в том числе завалили пешеходные дорожки, что создавало помехи для безопасного движения горожан. Прокуратура внесла администрации Светлограда представление с требованием устранить нарушения.

После вмешательства надзорного ведомства в октябре 2025 года территории были очищены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Коммунальные службы города принудительно провели уборку территорий. Аналогичные меры по ликвидации несанкционированных свалок принимаются регулярно, как в Петровском районе, так и в других муниципалитетах Ставропольского края, что отражает системный характер проблемы. По данным надзорного ведомства, случаи нарушения природоохранных норм фиксируются и наказываются дисциплинарно, наказываются виновные должностные лица и ответственные организации.

Станислав Маслаков